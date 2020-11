Rali Casinos do Algarve adiado: "Podia aumentar mais o número de casos na região"

O Estado de Emergência obrigou ao adiamento do rali Casinos do Algarve, última prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), anunciou a organização.

Em comunicado, o Clube Automóvel do Algarve explicou que o parecer favorável da Direção Regional de Saúde do Algarve à prova que deveria ocorrer nos dias 14 e 15 de novembro nos concelhos de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão foi revogado na quinta-feira.

"Um evento desportivo desta dimensão, para além de poder aumentar ainda mais o número de casos na região, iria ainda ocupar tempo essencial das forças de segurança e outros profissionais e os mesmos são imprescindíveis atualmente na prevenção da Covid-19", escreve a organização.

Face à importância que o rali apresenta na "discussão do título" nacional de ralis, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e o Clube Automóvel do Algarve, vão "propor aos Casinos do Algarve e às autarquias envolvidas uma nova data para a realização do rali durante o próximo mês dezembro".

Isso só acontecerá, no entanto, "desde que estejam reunidas as condições sanitárias, para a sua execução em segurança, conforme o que vigorou nos últimos meses e que permitiu a realização de outras provas do CPR".

Armindo Araújo (Skoda) é o atual líder da classificação do campeonato nacional de ralis.