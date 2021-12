Na terceira sessão de treinos livres do GP Arábia Saudita, de Fórmula 1, Lewis Hamilton quase provocou um enorme incidente. O piloto da Mercedes não foi avisado pela equipa - o rádio falhou - de que Nikita Mazepin estava a aproximar-se, quando o britânico andava num ritmo lento, e por muito pouco os dois monolugares não chocaram. Valeram os reflexos do russo. O mesmo aconteceu com Pierre Gasly. Veja o vídeo abaixo.