Racing Point recebeu aviso por demorar a comunicar positivo de Stroll

Piloto canadiano testou positivo depois do Grande Prémio de Eifel.

Otmar Szafnauer, diretor desportivo da escuderia Racing Point, admitiu ter recebido um aviso por parte da Federação Internacional do Automóvel sobre as suas obrigações depois de o teste positivo do piloto Lance Stroll não ter sido comunicado.

O piloto canadiano testou positivo depois do Grande Prémio de Eifel de Fórmula 1, há duas semanas, no qual foi substituído pelo alemão Nico Hulkenberg.

A FIA exige que as equipas informem de cada teste positivo, mas a Racing Point não o fez durante mais de uma semana.

Em conferência de imprensa realizada esta tarde, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, onde este fim de semana decorre o GP de Portugal, Szafnauer garantiu que a equipa avisará "imediatamente" se voltar a haver um caso positivo.

No entanto, garantiu que recebeu da FIA uma "recordatória" e "não uma advertência".

Já o diretor da McLaren, cuja equipa teve casos positivos de covid-19 esta temporada, criticou a demora da Racing Point em comunicar o positivo de Stroll, dizendo que "parece não ter havido transparência imediata".

o norte-americano Zack Brown disse também que Stroll deveria ter sido testado no mesmo dia em que teve sintomas.

O canadiano Lance Stroll (Racing Point) anunciou na quarta-feira que esteve infetado com o novo coronavírus.

"Quero que todos saibam que eu testei positivo à covid-19 depois do fim de semana do Grande Prémio de Eifel [em 11 de outubro]", escreveu o piloto, na sua conta oficial no Twitter.

Na mesma publicação, Stroll, de 21 anos, diz que teve resultados negativos nos testes ao SARS-CoV-2 nos testes anteriores à corrida, em Nurburgring.

"Na manhã de sábado [10 de outubro], comecei a não me sentir bem e com dor de estômago. Segui o protocolo da FIA [Federação Internacional do Automóvel], isolei-me e não voltei ao "paddock". Não estava preparado para correr, por isso viajei para casa no domingo de manhã. Como não me sentia ainda bem, fiz um teste à noite", explicou.

Este teste confirmou a infeção e Stroll assegurou ter estado em "auto-isolamento durante 10 dias".

"Felizmente, os meus sintomas foram muito ligeiros. Entretanto, voltei a fazer um teste na segunda-feira desta semana e o resultado foi negativo. Sinto-me em grande forma e não posso esperar por voltar à equipa e correr em Portugal", rematou.

Stroll, que foi substituído pelo alemão Nico Hulkenberg no Grande Prémio de Eifel, é atualmente o nono classificado da classificação de pilotos, com 57 pontos, menos 173 do que o líder, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes).