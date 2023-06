"Quero ver se consigo aproximar-me da recuperação a 100 por cento"

Miguel Oliveira já olha para a próxima corrida no calendário, a sétima de 2023.

Miguel Oliveira já antevê a corrida do próximo fim de semana, na Alemanha, depois de uma prova infeliz em Itália - no regresso à competição, após paragem por lesão, o piloto português caiu a 13 voltas do fim. Agora, espera redimir-se e conseguir um bom resultado em Sachsenring.

"Claro que depois do resultado que fizemos em Mugello, estamos ansiosos e felizes para, esta semana, termos a chance de nos redimirmos e garantirmos um bom resultado para a equipa. Gosto do circuito de Sachsenring. Vi que a Aprilia foi competitiva lá no ano passado, portanto quero fazer uma boa prova e ver se consigo aproximar-me da recuperação a 100 por cento", afirmou, em declarações ao canal oficial da CryptoDATA RNG MotoGP Team.

O Grande Prémio da Alemanha realiza-se de sexta-feira a domingo. A corrida está agendada para as 13h00 de domingo.