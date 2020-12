Paulo Oliveira, o pai de Miguel Oliveira, conversou com O JOGO e revelou alguns traços da personalidade do atleta do momento

Pai de Miguel Oliveira garante que é possível Portugal ter mais pilotos com o mesmo nível do filho, mas chama a atenção para a falta de apoios. Garante que jamais será presidente da Federação.

Quantas vezes sentiu medo ao ver o Miguel numa corrida?

-Sinceramente, nunca senti medo. Quem tem um filho a competir num desporto de alto risco não pode sentir medo. Esse estado de espírito passaria para o atleta e isso não pode acontecer. Até porque isso iria dificultar-lhe o alcançar do sucesso; criaria barreiras.

Que mais lhe custou até hoje na carreira dele. Quedas, lesões?...

-Não tenho nenhum momento em particular. Custa-me quando ele está a fazer uma grande prova, está a esforçar-se para um grande resultado e depois tem um azar e fica fora de prova, como estar na primeira curva e ser abalroado. Trabalha todo o fim de semana para em 40 minutos demonstrar a performance dele e, quando, na primeira curva, é abalroado, fica-se frustrado.

Paulo Oliveira não esconde a desilusão que sentiu quando Miguel Oliveira foi tocado pelo sul-africano Brad Binder no Grande Prémio da Andaluzia, a segunda prova da temporada de 2020

Acha que um dia Portugal terá mais pilotos como o Miguel?

-Acho que sim, é possível ter pilotos que cheguem ao nível a que o Miguel já chegou, mas necessitam de condições para isso vir a ser uma realidade. Se olharmos para Espanha e Itália, que são as referências, com muitos pilotos nas grelhas, percebe-se que são os únicos países que apostam no motociclismo. Pilotos que chegaram ao topo, mas que tiveram sempre uma grande sustentação para lá chegar. Olhamos para Andaluzia, por exemplo, com o circuito de Jerez, e vemos que tem uma escola de iniciação. Precisamos de estar mais envolvidos com a Federação, ou pelo menos ter condições semelhantes. Sem querer transparecer qualquer tipo de vaidade, nós somos os únicos que temos o "know-how" de como se fazem as coisas.

Já lhe ocorreu ser presidente da Federação?

-Ser presidente da Federação, não, jamais. Já tenho demasiadas funções.