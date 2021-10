"Que pena não poder acabar hoje": a mensagem de Miguel Oliveira após queda na Emilia Romagna

Miguel Oliveira, piloto da KTM, sofreu uma queda no GP da Emilia Romagna, que consagrou Fabio Quartararo como campeão mundial.

O piloto português Miguel Oliveira caiu este domingo no GP da Emilia Romagna, quando faltavam três voltas para o final e num momento em que ocupava o terceiro lugar da prova.

Nas redes sociais, o piloto da KTM reagiu à queda.

"Que pena não poder acabar hoje!!! Mas seguimos de cabeça erguida e motivados para a corrida em casa! Vamos", escreveu Miguel Oliveira.

De recordar que a próxima prova do MotoGP - que hoje conheceu o vencedor (Fabio Quartararo) - é o GP do Algarve, no fim de semana de 6 e 7 de novembro.