Quase quatro horas de espera depois, a decisão: Grande Prémio da Bélgica cancelado

Corrida cancelada devido à chuva e às poucas condições de visibilidade para os pilotos.

O Grande Prémio da Bélgica, que deveria ter-se realizado a partir das 14 horas deste domingo, foi cancelado depois de uma longa espera superior a três horas, quase quatro horas. Como as condições meteorológicas não melhoraram - a chuva quase nunca parou de cair - a decisão foi cancelar a corrida do Mundial de Fórmula 1.

Para a classificação fica a ordem com que os carros passaram pela linha de meta, atrás do safety car, após duas voltas, sendo que os pilotos apenas somam metade dos pontos que habitualmente são atribuídos aos 10 primeiros.​​

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou no sábado a sexta pole position da temporada na Fórmula 1, depois de ter sido o mais rápido na qualificação, com o britânico George Russell (Williams) em segundo e o campeão Lewis Hamilton (Mercedes) em terceiro.

Recorde-se que o início do Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1 começou por ser suspenso, devido à chuva e às poucas condições de visibilidade para os pilotos.

A corrida, que tinha início previsto para as 14:00 de Portugal continental, sofreu um atraso devido às condições meteorológicas e apenas pelas 14:25 os pilotos saíram para a volta de formação atrás do safety-car, mas a direção de corrida mostrou a bandeira vermelha e suspendeu o arranque da prova. O msmo cenário repetiu-se já depois das 17 horas, com os carros a perfilarem-se na zona das boxes.

Ainda antes, Sérgio Pérez (Red Bull) despistou-se na volta para posicionar o seu carro na grelha de partida.