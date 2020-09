Quanto vale uma vitória de Miguel Oliveira? Pelos vistos, cada vez mais

O número de apostas na corrida de MotoGP subiram e as apostas na vitória Miguel Oliveira mais que duplicaram

Sem rodeios, compensa apostar numa vitória de Miguel Oliveira no MotoGP? Depois do primeiro triunfo do português, no Grande Prémio da Estíria, os apostadores parecem cada vez mais confiantes concentrados no piloto de Almada. E na principal disciplina do Mundial de Motociclismo.

Segundo refere a Betano.pt, o número de apostas na corrida de MotoGP subiram e as apostas na vitória Miguel Oliveira mais que duplicaram em relação à última prova, disputada na Áustria. Na prática, uma vitória de Mig está cotada na Betano com odds de 12.00, ou seja, cada euro apostado pode gerar um retorno de 12 euros. "No primeiro Grande Prémio, em Espanha, a 9 de julho, apenas 7% dos apostadores acreditava que o 88 da Tech3 poderia ganhar a corrida. Na Áustria foram 13% a apostar no piloto de Almada. Agora são 32,4% a confiar numa vitória de Miguel Oliveira em San Marino, sendo o português o líder a nível de apostas neste momento", refere a Betano.pt.