Quanto tempo esteve Grosjean entre as chamas? Pareceu uma eternidade

O grave acidente de Romain Grosjean no GP do Barém

O Haas do piloto francês embateu num dos rails de proteção do circuito de Sakhir, provocando uma violenta explosão

O Grande Prémio do Bahrain foi interrompido devido a um violento acidente do piloto francês Romain Grosjean (Haas), sofrido no início da primeira volta da 15.ª prova do Mundial de Fórmula 1 de 2020.

O Haas do piloto francês embateu num dos rails de proteção do circuito de Sakhir, provocando uma violenta explosão e obrigando à interrupção imediata da corrida, enquanto Grosjean abandonava o monolugar pelo próprio pé, apesar de combalido e por entre as chamas. Depois do Haas ter ficado partido em dois e parte do monolugar ter atravessado o rail.

Apesar da violência, Grosjean - que esteve 32 segundos entre as chamas que tomaram conta de parte do Haas - acabou por sofrer o que se podem considerar como ferimentos pouco graves: queimaduras ligeiras nas mãos e nos tornozelo.