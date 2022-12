Quanto ganha um piloto de Fórmula 1? Conheça os salários de 2022

O site RacingNews365 compilou a informação e revelou os salários dos pilotos da grelha do Mundial de Fórmula 1 em 2022

Nesta lista não são levados em conta as verbas que resultam dos acordos publicitários, nem tão pouco dos prémios atribuídos por cada prova do Mundial de Fórmula 1.

O que se percebe da compilação feita pelo site RacingNews365 é que existe uma enorme disparidade de salários, com o piloto japonês Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) a ser quem recebe menos por menos, bem longe dos 37,7 milhões de euros do mais bem pago, Lewis Hamilton

o salário de um piloto de topo na categoria rainha do desporto motorizado, sem contar com os prémios de prova e os extras auferidos com publicidade, rondará os 10 milhões de euros. Tendo este número em consideração, rapidamente se conclui que há quem ganhe menos e há quem leve para casa (muito!) mais...

A lista

Yuki Tsunoda - AlphaTauri 707.000 euros

Nicholas Latifi - Williams 940.000 euros

Mick Schumacher - Haas 940.000 euros

Guanyu Zhou - Alfa Romeo 940.000 euros

