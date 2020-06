Quando um sonho português ruiu na F1: "Comecei a chorar baba e ranho"

António Félix da Costa recua no tempo e recorda alguns episódios com Vettel, Hamilton e não só.

António Félix da Costa, piloto português que corre na Fórmula E, concedeu uma entrevista à Eleven Sports e recordou os tempos em que sonhava com a categoria raínha.

Félix chegou a ser apontado como a promessa portuguesa da Fórmula 1 após ter assinado contrato com a Red Bull para o programa de jovens pilotos: "2012 foi o ano que entrei na Red Bull Junior Team e parecia que havia magia, qualquer carro que me sentasse ganhava", lembrou.

"No final de 2012 eu ganhei o GP Macau e o Helmut Marko mandou-me uma mensagem a dizer que iríamos atingir grandes coisas juntos. Fiz o banco da Toro Rosso, fiz o fato, tinha voos marcados para a América e Brasil para fazer os treinos livres de sexta-feira feira... O Franz Tost ligava-me quase todos os dias e dizia 'tu vais ser meu piloto para o ano que vem'. Fui duas ou três vezes à fábrica da Toro Rosso", continuou.

O sonho, todavia, não se chegou a realizar e Félix da Costa recordou um telefonema. "Lembro-me de receber a chamada do Helmut a dizer que o lugar na F1 já não estava disponível para mim. Entrei no quarto e comecei a chorar baba e ranho. Trabalhei muito, acreditei e percorri o meu sonho de chegar à F1 durante 15 anos de carreira e vi o sonho, ali tão perto, a fugir numa chamada".

Félix da Costa desempenhou funções de piloto de testes, simulador e reserva na Red Bull de 2012 a 2015. Para trás há muitas histórias para lembrar, começando com Vettel. "Sempre me dei muito bem com o Vettel. Estávamos no GP EUA e ele convidou-me para ir no avião dele para o Brasil passar três ou quatro dias ao Rio de Janeiro antes de seguirmos para Interlagos. E pronto, fui no avião com ele e o Helmut foi num avião normal, o Vettel não o convidou... Fiz essa viagem com ele, fizemos surf, foi porreiro e ele tratou-me muito bem, demo-nos mesmo muito bem", vincou.

Na memória está também quando esteve prestes a correr por Lewis Hamilton no GP China. "Em 2014 estávamos na China e depois do FP1 o Helmut Marko disse-me que o Hamilton estava com uma intoxicação alimentar e que o Niki Lauda não tinha lá o piloto de reserva deles e queria-me pôr no carro da Mercedes. Tremi todo, ia-me estrear na F1 uma hora depois, mas ele voltou passado alguns minutos a dizer que o Hamilton tinha levado uma injeção e queria fazer o FP2 a ver se estava bem."