Lewis Hamilton recordou o racismo de que foi alvo durante a sua infância, revelando ter sido alvo de arremessos de bananas e que teve professores a dizerem-lhe que "nunca chegaria a nada" na vida adulta.

Lewis Hamilton, campeão mundial de Fórmula 1 por sete vezes, recordou esta segunda-feira o racismo de que foi alvo durante a sua infância, em Inglaterra.

"A escola foi provavelmente o momento mais traumático e difícil da minha vida. Eu já era intimidado aos seis anos de idade. Penso que, naquela escola em particular e naquela altura, eu era provavelmente uma de três crianças de cor. Fui muitas vezes agarrado por miúdos que eram apenas valentões maiores e mais fortes", revelou, em entrevista à revista Sports Illustrated.

"As pessoas chamavam-me mestiço, não sabendo realmente onde eu me inseria. Isso para mim foi difícil. Quando se entra numa aula de história e não há imagens de pessoas de cor na história que nos estavam a ensinar, eu ficava a pensar: 'Onde estão as pessoas que se parecem comigo?'", prosseguiu.

O piloto britânico da Mercedes contou ainda que chegou a ser alvo de arremessos de bananas e a ser chamado "n*****" [termo considerado racista na língua inglesa para pessoas que não sejam de cor] de forma casual na rua. "Os professores diziam-me: 'Nunca vais chegar a nada'", acrescentou.

"Lembro-me de estar atrás de um parque infantil, em lágrimas, a pensar: 'Não vou ser nada'. E a acreditar nisso por uma fração de segundo. Não sentia que podia ir para casa e falar com os meus pais, não queria que o meu pai pensasse que eu não era forte. O sistema estava realmente contra mim e eu estava a nadar contra a maré. Mas estou muito grato por essa viagem, porque foi o que me tornou na pessoa que sou hoje", vincou o piloto.

Com essas memórias em mente, Hamilton aproveitou para voltar abordar a polémica que teve com Nelson Piquet em 2022, após ter saído a público uma entrevista em que o antigo piloto brasileiro utiliza o termo racista "neguinho" para se referir ao britânico.

"É mais do que uma questão de linguagem. Essa mentalidade arcaica tem de mudar e não tem lugar no nosso desporto. Tenho estado rodeado por estas atitudes durante toda a minha vida e tive muito tempo para aprender. Agora é o momento de agir", concluiu Hamilton.