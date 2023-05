Quando receber o rali é uma aposta ganha: impacto económico chega aos 153 milhões

Milhões do retorno da prova lusa têm vindo a multiplicar-se ao longo dos anos, sendo, de longe, o maior evento desportivo e turístico do país. Para Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal, "não há rali sem autarcas" e os municípios por onde passa o evento têm uma hipótese única de lucrar em receitas e em promoção.

Passando por 14 municípios (Coimbra, Lousã, Góis, Arganil, Mortágua, Figueira da Foz, Vieira do Minho, Amarante, Felgueiras, Lousada, Paredes, Fafe, Cabeceiras de Basto e Matosinhos), o Rali de Portugal ambiciona atingir este ano um impacto económico de 155 milhões de euros. Mas os números já alcançados - recorde de 153,7 milhões de retorno em 2022 - não deixam dúvidas que a prova portuguesa do WRC é o maior acontecimento desportivo e turístico do país, em termos mediáticos e nas receitas. Ainda que nem sempre os valores sejam conhecidos na íntegra ou pareçam inflacionados, a etapa portuguesa do Mundial de ralis é uma aposta muito interessante para as Câmaras Municipais.

Este ano, percebendo que Coimbra desistira de receber a superespecial do dia inaugural, a Figueira da Foz não hesitou em entrar no programa, investindo 300 mil euros a contar com um retorno muito superior. Em 2019, ano em que o rali voltou ao Centro do país, os municípios da região tiveram de investir 600 mil euros, mas foi-lhes registado um ganho global de 31 milhões. Reentrando no alinhamento em 2017, dois anos após o regresso ao Norte, Fafe, que tem o salto mais famoso do WRC, será dos concelhos que mais lucra. Os estudos têm apontado um retorno anual direto de cinco milhões de euros, mas dados mais recentes precisam que o lucro económico fica entre 1,7 e 1,9 milhões de euros, num cálculo das despesas de adeptos e equipas.

Um êxito já nos dez dígitos

De volta ao calendário mundial em 2007, na altura no Sul do país, o Rali de Portugal e o seu impacto foram sempre monitorizados pela Universidade do Algarve, que, na edição do regresso, concluiu ter havido um retorno de 78,7 milhões. Volvidos 16 anos, contando a prova lusa para o WRC em 14 deles - houve uma breve saída em 2008 e o cancelamento de 2020 devido à covid-19 -, o valor vai quase no dobro, esperando-se que esta edição, já não condicionada pela pandemia, tenha a maior procura de sempre. Desde 2007 até agora, o rali já gerou impressionantes 1563,9 milhões de euros.