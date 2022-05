"Quand Vettel e Hamilton criticam e gozam com a FIA, acho que é algo infantil"

O proibição da Federação Internacional do Automóvel de os pilotos usarem brincos ou joias por questões de segurança durante os dias de um Grande Prémio gera polémica

Depois da proibição da Federação Internacional do Automóvel de os pilotos usarem brincos ou joias por questões de segurança durante os dias de um Grande Prémio, Lewis Hamilton, que se tinha mostrado já contrário à ideia, apresentou-se perante os jornalistas em Miami com anéis em todos os dedos, vários relógios e diversos outros "ornamentos".

"Definitivamente uso joias e não poderia colocar mais hoje. Sinto que é um passo atrás no desporto. Há coisas mais importantes com que nos preocuparmos no desporto", concluiu.

Sebastian Vettel também não escondeu odescontentamento com a proibição imposta aos pilotos do uso de joias. Antes do primeiro treino livre do GP de Miami na sexta-feira, o alemão da Aston Martin surgiu no paddock vestindo cuecas por cima do fato de competição, em apoio ao protesto de Lewis Hamilton.

Duas atitudes que não agradaram a todos, como por exemplo o antigo piloto de F1, o alemão Ralf Schumacher. "A FIA está absolutamente certa. Os jovens da Fórmula 4 e 3 devem ver que os pilotos da F1 cumprem as regras. Quando as pessoas mais experientes como Vettel e Hamilton criticam e gozam a FIA, acho que é algo infantil. Eles devem estar comprometidos com a segurança. Especialmente após o acidente de Romain Grosjean (Barém, em 2020), os pilotos deveriam saber", afirmou à estação de televisão "Sky Germany".