Qualificação e estreia das corridas sprint marcam segundo dia do GP de Portugal

A qualificação e a primeira corrida sprint, uma novidade da nova temporada, marcam este sábado o segundo dia do Grande Prémio de Portugal, prova inaugural do Mundial de motociclismo de velocidade.

O português Miguel Oliveira (Aprilia) foi apenas 19.º no conjunto dos dois treinos livres de sexta-feira e ficou fora da segunda ronda de qualificação (Q2), destinada aos 10 primeiros, e vai ter de disputar a primeira ronda, marcada para as 10h50, já depois de as três categorias terem feito os últimos treinos livres.

Na primeira ronda de qualificação, apenas os dois primeiros vão conseguir acesso à Q2, que decorre às 11h15 e vai definir as quatro primeiras linhas da grelha de partida para as duas corridas do fim de semana.

Já depois das qualificações de Moto3 e Moto2, corre-se a primeira corrida sprint do campeonato, que vai acontecer nos sábados nos 21 grande prémios da temporada, com 12 voltas e pontos para os nove primeiros classificados.

O Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, termina no domingo, com as corridas principais das três categorias.