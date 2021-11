Qualificação de Hamilton e Verstappen para o GP Brasil em investigação

EM ATUALIZAÇÃO

Hamilton e Verstappen, candidatos ao título mundial de F1, estão a ser investigados pela organização da competição, devido a ocorrências distintas ocorridas neste dia de qualificação para o GP do Brasil, corrida marcada para domingo.

O carro do piloto britânico da Mercedes foi direcionado, uma hora após a disputa pelo lugar na grelha, aos comissários de bordo, por um alegado problema no sistema DRS. Se for detetada, entretanto, alguma infração ao regulamento técnico, Hamilton poderá arrancar, no circuito de Interlagos, no último lugar da "caravana".

O neerlandês da Red Bull está em investigação por causa de uma eventual violação do Código Desportivo Internacional da FIA. Verstappen foi visto a verificar, com as mãos, as asas traseiras do monovolume de Hamilton, após o fim da sessão de qualificação para o GP Brasil, pelo que se trata de uma transgressão.

O artigo 2.5.1 do código da FIA estipula que "nenhuma operação, verificação, afinação ou reparação é permitida" nessa área segura (boxes) uma vez que os carros tenham parado após a qualificação, a menos que autorizados pelos funcionários.

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) disse, na sequência dos incidentes a relacionar Hamilton e Verstappen, que uma decisão seria tomada ainda este sábado, porque os comissários de bordo "aguardavam mais provas" a respeito.

Verstappen deverá incorrer, tal como Hamilton, numa penalização que terá efeito na respetiva posição na grelha de partida para o GP do Brasil, marcado para o circuito de Interlagos (17 horas de domingo).