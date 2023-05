Proteção Civil mobiliza mais de 400 bombeiros e 100 viaturas para o Rali de Portugal

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) mobilizou, para a 56.ª edição do Rali de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo da especialidade, 405 bombeiros, apoiados por 101 viaturas.

"A organização e sistematização dos meios de proteção de socorro é assegurada pelo Comando Regional de Emergência e Proteção do Norte com a colaboração do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Centro e dos respetivos Comandos Sub-Regionais de Emergência e Proteção Civil envolvidos territorialmente", adiantou à agência Lusa o Comandante Regional do Norte, Carlos Alves.

Os meios estarão ao serviço da prova até domingo, num total de 596 horas.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o dispositivo é ligeiramente inferior ao do ano passado, que teve 433 homens e 102 viaturas empenhadas.

Os meios operacionais dos corpos de bombeiros estão presentes nos vários locais por onde o rali passa, desde o Posto de Comando Operacional na EXPONOR (Matosinhos), às zonas das provas especiais de classificação ou locais de reabastecimento, reagrupamento e zonas técnicas.