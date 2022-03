MotoGP: problemas logísticos cancelam o programa de sexta-feira na Argentina

Dois problemas distintos, que afetaram dois voos provenientes da Indonésia - palco da segunda prova do Mundial, na qual o português Miguel Oliveira venceu a corrida de MotoGP -, impediram a chegada da totalidade do material das equipas ao circuito Termas do Rio Hondo.

O programa do Grande Prémio da Argentina, terceira prova do Mundial de motociclismo de velocidade, foi alterado devido a problemas no transporte do material de competição, informou o organizador do campeonato

Dois problemas distintos, que afetaram dois voos provenientes da Indonésia - palco da segunda prova do Mundial, na qual o português Miguel Oliveira venceu a corrida de MotoGP -, impediram a chegada da totalidade do material das equipas ao circuito Termas do Rio Hondo.

O atraso levou a organização a cancelar o programa de sexta-feira, dia em que estava prevista a realização de dois treinos livres de cada categoria (MotoGP, Moto2 e Moto3), optando por realizar apenas uma dessas sessões no sábado de manhã e iniciando mais tarde as qualificações.

Miguel Oliveira (KTM) ocupa o quarto lugar do Mundial de MotoGP, liderado pelo italiano Enea Bastianini (Ducati), depois de desistido na corrida inaugural, no Qatar, devido a uma queda, e de ter vencido na Indonésia.