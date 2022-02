Primeiro dia dos testes da Fórmula 1: Lando Norris estraga a festa da Ferrari

Max Verstappen, que defenderá o título de campeão do mundo, fez o nono melhor tempo

Dia 1 dos testes de pré-temporada do Mundial de Fórmula 1, primeira oportunidade de ver em pista todos os monolugares que inauguram uma nova era na disciplina.

Após dois meses de jejum, o mais rápido (1m29s568) acabou por ser Lando Norris, que assim apresentou, da melhor forma, o novo McLaren. Atrás do britânico, ficaram os dois Ferrari, com Charles Leclerc a ser ligeiramente mais veloz do que Carlos Sainz no Circuito da Catalunha, na Barcelona.

Max Verstappen, que defenderá o título de campeão do mundo, fez o nono melhor tempo. Já Lewis Hamilton fez a quinta marca do dia.