Primeira pole da época: Charles Leclerc, o mais rápido no Barém

Charles Leclerc obteve a melhor marca da qualificação do Mundial'2022 e sairá do primeiro lugar da grelha do GP do Barém este domingo

Charles Leclerc, em Ferrari, obteve o tempo mais rápido da qualificação para o GP do Barém, prova de abertura do Mundial de Fórmula 1 de 2022. Atrás do monegasco ficou Max Verstappen, seguido do outro Ferrari, pilotado por Carlos Sainz.

Checo Perez, em Red Bull, foi o quarto mais rápido. Da terceira fila partirá Lewis Hamilton (Mercedes), que terá ligeiramente atrás o ex-companheiro de equipa, Bottas que, autor da sexta marca.

A enorme surpresa do dia a ser o sétimo tempo do regressado Kevin Magnussen (Haas), com Fernando Alonso a ser oitavo.

O outro Mercedes, de George Russell, obteve o nono tempo, com Pierre Gasly (Alpha Tauri) a fechar o top 10.