Portugueses somam pontos na terceira ronda do Mundial de Enduro

Redação com Lusa

Frederico Rocha (GasGas) e Joana Gonçalves (Husqvarna) em foco.

Os portugueses Frederico Rocha (GasGas) e Joana Gonçalves (Husqvarna) somaram pontos na terceira ronda do Mundial de Enduro, que este fim de semana se disputou na Finlândia.

Frederico Rocha, que compete na categoria Youth, foi 12.º e 19.º nos dois dias de prova, que hoje terminou na localidade de Heinola, e que viu o britânico Brad Freeman (Beta) e o espanhol Josep Garcia (KTM) dividirem as vitórias à geral.

Entre as senhoras, Joana Gonçalves foi 10.ª e 12.ª, respetivamente.

Freeman lidera o campeonato, com 117 pontos, mais 25 do que Garcia, que é segundo.

Na categoria Youth, Frederico Rocha é 21.º, com os quatro pontos somados no sábado, enquanto Joana Gonçalves é 12.ª, com 16.

A próxima ronda, a quarta do campeonato, decorre no próximo fim de semana, na Suécia.