Portugueses no pódio na estreia na GT Cup Open Europe

Os portugueses Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro (Porsche) terminaram com dois terceiros lugares a estreia na ​​​​​​​GT Cup Open Europe na categoria AM, competição que este fim de semana decorreu em Portimão.

Apesar de terem sofrido uma penalização de três lugares que os fez partir da quinta posição da grelha, os dois portugueses terminaram na terceira posição na segunda corrida, hoje disputada, repetindo o resultado conseguido na primeira, no sábado, sendo sétimos da geral entre 16 participantes.

"Esta foi uma corrida bastante complicada, com algumas contrariedades. Depois do arranque, tentei tudo para superar o terceiro classificado, mas não tinha velocidade de ponta suficiente e o carro estava muito difícil de pilotar com o tanque cheio. No final, com a consistência de andamento que demonstrámos, conseguimos uma nova subida ao pódio", frisou Pedro Marreiros.

Já Paulo Pinheiro, sublinhou o "ritmo competitivo" que conseguiram imprimir.

"Não cometemos erros, mantendo o carro intacto, o que foi preponderante para que tivéssemos conquistado dois pódios", destacou.

Os vencedores foram os espanhóis Ivan Velasco e Jorge Cabezas (Ferrari), que ganharam as duas corridas do fim de semana e lideram o campeonato.

O italiano Glauco Solieri (Porsche) venceu a classe AM.

No campeonato, os dois portugueses ocupam o oitavo lugar, com sete pontos.

A próxima ronda da GT Cup Open Europe disputa-se em Spa-Francorchamps (Bélgica) de 26 a 28 de maio.