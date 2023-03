Portugueses não perdem tempo e criticam Márquez nas redes sociais do espanhol

Espanhol bateu contra o português e conduziu ao abandono dos dois pilotos

Os adeptos portugueses não gostaram nada do comportamento de Marc Márquez, que derrubou Miguel Oliveira, conduzindo ao abandono dos dois pilotos.

As redes sociais do espanhol foram engolidas com comentários pouco simpáticos. "És pior que um Rookie, sai deste desporto" ou "Nunca serás uma lenda do Moto GP" foram algumas das frases visíveis.

O incidente aconteceu na terceira das 15 curvas do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, quando Márquez falhou a travagem, acertou no espanhol Jorge Martin (Ducati), que seguia em terceiro, e chocou com a Aprilia do piloto português, que era segundo classificado.