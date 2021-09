Portugueses em quarto lugar na classe Pro-Am das 3 Horas de Nurburgring

Os dois portugueses, que faziam equipa com Adrian Amstuzt, viram o companheiro sofrer dois toques logo no início, que os fez perder vários lugares na classificação.

Os portugueses Henrique Chaves e Miguel Ramos (Lamborghini) terminaram na quarta posição da classe Pro-Am as 3 Horas de Nurburgring, na Alemanha, prova pontuável para o GT World Challenge Europe.

Henrique Chaves, que teve o segundo turno de condução, recuperou até ao quarto posto da classe, posição que Miguel Ramos manteve até final.

"Foi um fim de semana difícil. Arrancámos muito atrás, mas por vezes acontece, são as corridas. Sabíamos que não seria fácil e os toques que o Adrian sofreu logo no início ainda tornaram tudo mais complicado. Mas jogámos bem com o "safety-car" e eu tive um bom "stint", com um ritmo muito forte, e recuperei muitas posições. O Miguel teve um bom turno de condução e cruzou a meta à porta do pódio. Hoje, era o máximo a que podíamos aspirar, mas ainda assim é um bom resultado", resumiu Henrique Chaves.

Os dois portugueses conseguiram, no entanto, segurar a liderança do campeonato de pilotos.

"No Campeonato de pilotos do GT World Challenge Europe estamos com uma liderança mais alargada, o que nos deixa numa posição mais confortável. Na Endurance Cup estamos um pouco mais longe do primeiro lugar, mas continuamos na luta pelo cetro", frisou o piloto de Torres Vedras.

A corrida da ronda alemã foi vencida pelo Lamborghini Huracán GT3 Evo de Mirko Bortolotti, Marco Mapelli e Andrea Caldarelli, ao passo que na classe Pro-Am foi o Lamborghini de Phil Keen, Stefano Costantini e Hiroshi Hamaguchi que se impôs.

A próxima ronda do GT World Challenge Europe, que conta para a Sprint Cup, disputa-se em Valência, em 25 e 26 de setembro.