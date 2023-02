Portugueses discretos na segunda prova das Asian Le Mans Series

Piloto Gonçalo Gomes foi o melhor português.

O piloto Gonçalo Gomes (Oreca) foi o melhor português na segunda corrida do fim de semana das Asian Le Mans Series, que este domingo se disputou no Dubai, ao terminar na sexta posição.

Depois do terceiro lugar da véspera, a equipa do piloto portuense, que voltou a ter como companheiros o suíço Neel Jani e o russo Nikita Mazepin, terminou a 38,887 segundos do vencedor após as quatro horas de corrida, o Oreca de Nolan Siegel/Christian Bogle/Charles Crews.

Já Miguel Cristóvão (Ligier) foi obrigado a abandonar na classe LMP3, a uma hora do final da corrida, depois de ter sofrido um toque de um adversário da categoria GT. "Foi das melhores corridas que fiz na minha carreira. Com um pouco mais de conhecimento do circuito, arrisquei na primeira volta e deu resultados, uma vez que ganhei muitas posições e fiquei em situação de lutar pelos lugares do pódio. Ainda tivemos um problema numa pistola pneumática, que nos atrasou mas, ainda assim, um pódio era possível. Foi frustrante ter de abandonar devido a um erro de outro piloto", disse o português.

Já Henrique Chaves (Aston Martin) foi 14.º classificado entre os GT, 34.º da geral. "Não tivemos a sorte do nosso lado, uma vez mais... Ficámos com o "safety car" imediatamente à frente e perdi muito tempo e qualquer possibilidade de recuperar mais posições", explicou o piloto de Torres Vedras.

A próxima ronda disputa-se no próximo sábado, em Abu Dhabi.