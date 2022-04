Portugueses com resultados modestos na qualificação do GP de Portugal de motocrosse

Redação com Lusa

Os dois portugueses que participam no Grande Prémio de Portugal de motocrosse, que se disputa no domingo em Águeda, tiveram uma prestação discreta nas corridas de qualificação deste sábado.

Na classe MX2, para motas até 250cc, André Sérgio (Yamaha), ainda a recuperar de uma lesão, fechou o pelotão na 23.ª posição.

Já Luís Outeiro (Yamaha), único representante nacional na categoria principal, a MXGP, terminou no 21.º lugar entre os 26 participantes, a 1.10,313 minutos do vencedor, o neerlandês Glenn Coldenhoff (Yamaha).

O espanhol Jorge Prado (GasGas) foi o segundo classificado, a 2,095 segundos do holandês, com Brian Bogers (Husqvarna), também dos Países Baixos, a ser terceiro, a 4,531.

"Tive um início de época complicado e vencer uma corrida de qualificação é sempre bom", frisou Coldenhoff, oitavo classificado do campeonato.

O líder do campeonato, o esloveno Tim Gajser (Honda), qualificou-se apenas na 13.ª posição.

Águeda acolhe este fim de semana, pela 23.ª vez, o GP de Portugal de motocrosse, quarta de 20 etapas do calendário mundial, no crossódromo do Casarão.

Ausente estará o campeão mundial, o holandês Jeffrey Herlings (KTM), devido a lesão.

Depois das corridas de qualificação deste sábado, no domingo disputam-se duas corridas (mangas) em cada categoria, cujos resultados combinados determinam o vencedor do GP.