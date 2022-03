Portugueses com exibições modestas na abertura do Mundial de resistência

Félix da Costa foi o melhor português nas 1.000 milhas de Sebring.

António Félix da Costa (Jota) foi o melhor português nas 1.000 milhas de Sebring, prova de abertura do Mundial de automobilismo de resistência, com o sexto lugar em LMP2, um lugar à frente de Filipe Albuquerque (United Autosports).

A prova, com a duração prevista de oito horas, acabou encurtada devido ao mau tempo e a um acidente sofrido pelo Toyota oficial do argentino José Maria Lopez (que partilhava a condução com o japonês Kamui Kobayashi e o britânico Mike Conway).

A prova foi vencida pelo Alpine do brasileiro André Negrão e os franceses Nicholas Lapierre e Mathieu Maxiviere.

Na classe LMP2, a segunda mais importante, o norte-americano Joshua Pierson (United Autosport) fez história ao vencer a prova poucos dias depois de ter completado 16 anos.

O piloto norte-americano partilhou o volante com os britânicos Paul di Resta e Oliver Jarvis, impondo-se ao WRT do indonésio Sean Gelael, do holandês Robin Frijns e do alemão René Rast por pouco mais de três segundos.

O angolano Rui Andrade (Realtime by WRT), que corre com bandeira portuguesa, foi terceiro, juntamente com o holandês Ferdinand Habsburg e do francês Norman Nato.

António Félix da Costa foi sexto, juntamente com o mexicano Roberto González e o britânico Will Stevens, batendo Filipe Albuquerque por 5,1 segundos.

No campeonato, Félix da Costa tem 12 pontos contra os nove do piloto de Coimbra.

A próxima ronda vai ser disputada na Bélgica, com as 6 Horas de Spa-Francorschamps, em 7 de maio.