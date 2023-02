Português Gonçalo Gomes subiu ao pódio das 4 Horas do Dubai

Redação com Lusa

Prova de abertura das Asian Le Mans Series.

O piloto português Gonçalo Gomes (Oreca) foi terceiro classificado nas 4 Horas de Dubai, prova de abertura das Asian Le Mans Series, em resistência automóvel.

O piloto portuense, que foi chamado à última hora para fazer equipa com o suíço Neel Jani e com o russo Nikita Mazepin, terminou a prova a 9,391 segundos do carro vencedor, da Algarve Pro Racing, tripulado pelo norte-americano John Falb, o australiano James Allen e o norte-americano Kyffin Simpson.

O Oreca da DKR Engineering foi segundo, a 9,054 segundos do vencedor.

Miguel Cristóvão (Ligier) foi nono entre os LMP3 enquanto Henrique Chaves (Aston Martin) foi 13.º nos GTs.

"Não tivemos a sorte do nosso lado com as situações de bandeiras amarelas, mas faz parte das corridas e podemos ainda melhorar o carro. Portanto, temos algum trabalho pela frente. Com todas os constrangimentos que tivemos, este acaba por ser o resultado possível", disse o piloto de Torres Vedras.

No domingo disputa-se a segunda de duas corridas do fim de semana.