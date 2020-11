Portugal será o palco de duas provas do Europeu de motociclismo de velocidade

Autódromo do Estoril e o Autódromo Internacional do Algarve acolhem as provas

Autódromo do Estoril e o Autódromo Internacional do Algarve acolhem duas das oito provas do Campeonato Europeu de motociclismo de velocidade júnior.

O Autódromo do Estoril e o Autódromo Internacional do Algarve acolhem duas das oito provas do Campeonato Europeu de motociclismo de velocidade júnior, em Moto3, de acordo com o calendário provisório para 2021, divulgado esta segunda-feira.

A prova prevista para o Estoril será a primeira da próxima temporada desta categoria, que serve de antecâmara para o Campeonato do Mundo de velocidade, e disputa-se em 25 de abril.

Segue-se Valência (9 de maio) e Barcelona (13 de junho), ambas em Espanha, antes da corrida de Portimão, marcada para 4 de julho.

O campeonato vai, depois, para Aragão, em Espanha, (25 de julho), São Marino (18 de setembro), Jerez de la Frontera, de regresso a Espanha (17 de outubro), terminando, novamente, em Valência, em 07 de novembro.

Para além da categoria de Moto3, o Europeu de velocidade inclui ainda as categorias de Moto2, Superstock 600 e European Talent Cup.