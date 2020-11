Miguel Oliveira marca um antes e um depois no motociclismo português. Os seus dois triunfos no MotoGP são uma espécie de vitória no Euro"2016, depois de finais perdidas e meias-finais choradas

Tal como no futebol se tinham feito coisas bonitas antes daquele 10 de julho no Stade de France, em Paris, também nas motos tinha havido comemorações e heróis antes da erupção do piloto almadense que, por agora, é o indiscutível topo da pirâmide da modalidade no nosso país.