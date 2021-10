Portugal acolhe segunda ronda do Mundial'2022 de enduro

Redação com Lusa

Ronda portuguesa acontece entre 13 e 15 de maio

A cidade de Peso da Régua acolhe a segunda ronda do Mundial de enduro de motociclismo de 2022, que terá um total de sete provas, divulgou hoje a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

A ronda portuguesa do campeonato acontece entre 13 e 15 de maio, uma semana depois do arranque do campeonato em Lalin, na Espanha.

Itália, Suécia, Eslováquia, Hungria e Alemanha são os restantes palcos das provas que compõe a edição de 2022 deste campeonato do mundo de motociclismo.