Portimão volta a ganhar força para receber MotoGP em 2021

Circuito de Brno caiu do calendário em 2021 e Autódromo Internacional do Algarve volta a ganhar força.

O circuito de Brno caiu do calendário do campeonato do mundo de motociclismo para 2021 e, com isso, o MotoGP poderá voltar a Portimão.

O Autódromo Internacional do Algarve poderá voltar a receber o MotoGP em 2021 depois de, esta quarta-feira, ter sido confirmado que o Grande Prémio da República Chega não irá ser realizado na próxima época.

Segundo a SpeedWeek, foram já iniciadas as conversações para integrar Portimão no calendário. No entanto, a Dorna negoceia também com o circuito russo Igora Drive, na zona de São Petersburgo.

O Grande Prémio da República Checa caiu do calendário devido à necessidade de ser colocado um novo asfalto, ao que obrigaria a um investimento de 3,7 milhões de euros.

Recorde-se que para além de Portimão e de Igora, há também outro circuito de reserva, na Indonésia, em Mandalika.