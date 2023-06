Polícia catalão morre na corrida da Ilha de Man

Tragédia volta a ensombrar TT da Ilha de Man. Raul Torras Martínez é a 267.ª vítima do circuito mais icónico do road racing. Tinha 46 anos.

A morte voltou às estradas da Ilha de Man, onde esta semana se está a disputar a corrida de motos mais icónica do road racing. Raul Torras Martínez, 46 anos, perdeu na terça-feira a vida na corrida da categoria Supertwin quando se despistou aos comandos de uma Aprilia RS660.

O dia começara risonho para Martínez, que de manhã, numa Honda CBR 1000 RR Fireblade, se tornara o piloto espanhol mais rápido de sempre no circuito da Ilha de Man ao fazer a média de 201 km/h na categoria Superstock.

Agente da polícia da Catalunha, os mossos d'Esquadra, Martínez era uma piloto experiente no road racing, com participações nas provas North West 200, Ulster Grand Prix e Grande Prémio de Macau, entre outras. Esta era a sua quinta presença no Man TT, onde se estreou em 2017. O acidente aconteceu na terceira e última volta da corrida, entre os quilómetros 25 e 26 do trajeto de 60 quilómetros, na zona do Alpine Cottage.

Na edição de 2019, o catalão fintara a morte quando sofreu apenas ferimentos ligeiros num braço, fruto de um toque num poste: tentava ultrapassar outro piloto que lhe fechou a trajetória e o obrigou a desviar-se para a berma, mas teve a sorte de não cair. Martínez é o 267.º piloto a morrer nesta corrida que se disputa desde 1907.