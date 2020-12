Polémica com Mazepin: mulher que surge no vídeo sai em defesa do piloto russo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Modelo que surge no vídeo pronunciou-se sobre o caso e garantiu que tudo "não passou de uma brincadeira".

A polémica em redor do vídeo que motivou acusações de assédio a Nikita Mazepin, piloto que já foi anunciado como "reforço" da Haas para 2021, conheceu um novo episódio.

A mulher que aparece no vídeo, a modelo Andrea D'Ival, publicou uma mensagem nas redes sociais em que revela ser uma amiga "de longa data" do russo de 21 anos e que foi ela própria que partilhou as imagens nas redes sociais de Mazepin.

"Olá pessoal, só quero que saibam que o Nikita e eu somos bons amigos há muito tempo. Nada desse vídeo era algo sério. Confiamos muito um no outro e esta foi uma brincadeira entre nós. Publiquei o vídeo na 'story' dele em jeito de brincadeira. Lamento muito. Posso dar a minha palavra de que ele é realmente uma boa pessoa e que nunca faria nada para me magoar ou humilhar", assinalou Andrea D'Ival no Instagram.

O vídeo em questão mostra Mazepin, durante uma viagem num Porsche com amigos, a colocar a mão no peito de Andrea, que o rejeita exibindo-lhe o dedo médio. Percebendo que gerara uma polémica, Mazepin apagou a publicação e fez um pedido de desculpas, mas já demasiado tarde. As imagens tornaram-se virais, tal como a publicação #MazepinOut no Twitter.