O Rali Serras de Fafe, que na noite da próxima sexta-feira abre tanto o Europeu como o Campeonato de Portugal de Ralis, tinha três russos inscritos. Só um é esperado e tendo uma licença da Letónia.

Nikolay Gryazin, décimo na geral e terceiro WRC2 em Monte Carlo, era um dos principais inscritos no Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, que entre a noite de sexta-feira (superespecial a partir das 21h08) e a tarde de domingo (Lameirinha às 15h08) terá 17 classificativas, sendo a primeira prova da época no Europeu de Ralis e no Campeonato de Portugal. O russo de 24 anos alegou "razões pessoais" e não irá alinhar, enquanto o compatriota Alexander Rzhevkin simplesmente tirou a inscrição. A regulamentação da Federação Internacional do Automóvel (FIA), não tendo proibido os russos de correr, fê-los desistir.

Segundo um comunicado da organização, os dois pilotos, que conduzem Skoda Fabia, "não conseguiram quem lhes fornecesse/vendesse pneus e outro material, além de toda a logística necessária à sua participação na ronda de abertura do Europeu".

Em Fafe, os favoritos à sucessão de Andreas Mikkelsen são os espanhóis Efrén Llarena e Nil Solans, o húngaro Norbert Herczig, o checo Erik Cais, o italiano Simone Cempedelli

Para competir, um piloto russo tem de assinar um formulário da FIA em que se revela a favor do "apoio e solidariedade da FIA com o povo ucraniano" e comprometer-se a não ter qualquer símbolo ou alusão à Rússia. Alexey Lukyanuk, atualmente o mais famoso dos pilotos do país de Putin, duas vezes campeão europeu de ralis e vencedor em Fafe há dois anos, já anunciou que não irá correr enquanto o conflito durar, tendo publicado um manifesto em que diz "não precisamos de guerra; somos pelo desporto, amizade e paz" e explica ter um "nome ucraniano". Já Gryazin, ainda na Suécia, recusou-se a comentar a invasão da Ucrânia. Estava inscrito para Fafe como sendo da Letónia, enquanto Rzhevkin não tinha indicado país.

No rali português, que se espera tenha o ucraniano Serhii Potiiko, que curiosamente já corria como lituano e num Skoda Fabia, haverá um russo, Dmitry Feofanov, mas com licença da Letónia, a nacionalidade do seu co-piloto, Normunds Kokins. Feofanov terá um Ford Fiesta preparado em Itália e não se espera que lute pelos lugares cimeiros. Os favoritos à sucessão de Andreas Mikkelsen são espanhóis e portugueses.