Pilotos portugueses vencem Baja Extremadura em carros e motas

Redação com Lusa

Dia sorridente para Tiago Reis (Toyota Hilux), em carros, e David Megre (Kawasaki), em motas.

Os portugueses Tiago Reis (Toyota Hilux), em carros, e David Megre (Kawasaki), em motas, venceram este domingo a Baja Extremadura, pontuável para a Taça da Europa de Bajas (carros) e Taça do Mundo das motas.

Tiago Reis, navegado por Válter Cardoso, deixou o segundo classificado, o lituano Benediktas Vanagas (Toyota Hilux), a 3.10,3 minutos, e o terceiro, Henrique Silva (Mercedes Cattiva Proto), a 6.18,7 minutos.

Nas motas, David Megre bateu o também português Pedro Bianchi Prata (Honda) por 11.48,9 minutos. O piloto do Porto venceu na classe veteranos.

A espanhola Sara Garcia (Yamaha) foi a terceira, a mais de meia hora de Megre, vencendo entre as senhoras.

"Foi uma prova muito exigente com muita navegação, o que é bastante do meu agrado", comentou David Megre, no final.