Pilotos e patrões votam: Verstappen foi o melhor e a surpresa está no terceiro lugar

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Fórmula 1 promoveu várias eleições e o piloto da Red Bull ficou à frente de Hamilton em todas.

Max Verstappen, novo campeão mundial, foi indiscutivelmente o melhor piloto de Fórmula 1 do ano, pois superou Lewis Hamilton nas muitas votações promovidas pela própria organização do campeonato: o neerlandês da Red Bull foi escolhido pelos colegas pilotos, pelos patrões das equipas, por um júri de jornalistas especializados e pelos adeptos, sempre com o britânico da Mercedes em segundo lugar.

A seguir aos dois grandes rivais colocou-se Lando Norris (só os adeptos tiveram Carlos Sainz em terceiro), apenas sexto no Mundial, mas com quatro pódios.

Promovendo eleições para todos os gostos, a Fórmula 1 provou, pelas escolhas, que é possível ver além das classificações, muito dependentes da qualidade dos carros. Valtteri Bottas e Sergio Perez, terceiro e quarto do Mundial, foram quase esquecidos, em detrimento de Norris, Sainz e Leclerc. As votações de pilotos e patrões foram coincidentes até ao oitavo lugar e deram uma visão interessante de quem está por dentro: além dos veteranos (e campeões mundiais) Hamilton e Alonso, já reina a nova geração, que tem em Sainz o mais velho (27 anos) e em Norris (22) e Russell (23 os mais novos). Entre os eleitos dos pilotos, foi curiosa a décima posição de Mick Schumacher, sinal de que o jovem alemão tem qualidades reconhecidas pelos seus pares.

Este ano, o quarto da eleição - feita com o sistema de pontuação das corridas -, os pilotos puderam votar em si mesmos, mas Verstappen e Hamilton não participaram.