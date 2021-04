Pilotos da McLaren rendidos a Portimão: "Trouxe algo de diferente ao calendário"

Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1 realiza-se este fim de semana, sendo o segundo ano seguido que o Grande Circo corre no Algarve

Na contagem decrescente para o Grande Prémio de Portugal, este fim de semana, em Portimão, a McLaren pretende prolongar o sucesso obtido em Imola, com o pódio de Lando Norris.

Para já, tanto o jovem prodígio como o companheiro Daniel Ricciardo tecem elogios à montanha-russa o Autódromo Internacional do Algarve, palco da terceira prova do Mundial de Fórmula 1.

"Estou feliz de voltar a Portimão este fim de semana. Foi um circuito que trouxe algo de diferente ao calendário do ano passado. As mudanças de elevação nesta pista tornam a condução exigente com as várias curvas cegas. Toda a gente estava à procura de aderência no ano passado, por causa de o asfalto ser novo, então vai ser interessante ver como está no fim de semana. Espero que possamos puxar um pouco mais pelo carro desta vez", anteviu Norris, 13.º no ano passado em Portugal.

Já para Daniel Ricciardo, que cumpre a primeira temporada na equipa de Zak Brown, "correr em Portimão é bastante divertido". "A pista tem alguns elementos únicos que não se veem nas outras corridas do calendário. Há uma boa mistura entre curvas de alta e de baixa velocidade com várias mudanças de elevação que tornam este desafio emocionante. Ao sair de algumas das curvas, dá mesmo sentir o estômago a cair com as bruscas alterações de inclinação", acrescentou o australiano, que foi ali nono em 2020, na altura ao serviço da Renault.