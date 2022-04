Artem Severiukhin, a correr sob a bandeira de Itália, fez uma saudação fascista no pódio, no momento em que se ouvia o hino.

A primeira prova do Campeonato Europeu de Karting na categoria OK-Junior (dos 11 aos 15 anos) terminou com um gesto polémico do vencedor. O russo Artem Severiukhin foi o grande vencedor em Portimão, no domingo, e fez uma saudação fascista no pódio enquanto se ouvia o hino italiano.

Impedido de participar com as cores da Rússia, o jovem piloto correu sob a bandeira italiana e fez uma saudação romana, um gesto fascista usado durante o regime de Benito Mussolini. Depois do gesto, Artem Severiukhin começou a rir-se, não respeitando em nenhuma altura o "Il Canto degli Italiani".

Esta atitude do russo ganha uma dimensão ainda maior numa altura em que a Rússia invadiu a Ucrânia.

Severiukhin é apoiado pelo programa SMP Racing, cujo principal patrocionador é a Gazprom, empresa estatal russa que é uma das maiores exportadoras de gás natural no mundo.