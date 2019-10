Piloto português de 15 anos corre pelas melhores escolhas em Espanha

"Kiko" Maria volta a ser pré-selecionado para a Red Bull Moto GP Rookies Cup

Provas de seleção decorrerão entre terça e quinta-feira da próxima semana na pista espanhola de Guadix, juntando 109 promessas do motociclismo mundial de velocidade, em representação de 36 países Lisboa,

O jovem motociclista português Francisco ("Kiko") Maria, com 15 anos de idade, participa esta semana, pelo segundo ano consecutivo, nas provas de seleção da Red Bull Moto GP Rookies Cup, mas desta vez ambiciona "lutar por um lugar nas escolhas finais do júri", conforme nota da sua assessoria de Imprensa.

Está em causa um "objetivo com um extraordinário impacto no processo de crescimento", declarou o recém-consagrado campeão nacional de velocidade da categoria de PréMoto 3.

O evento juntará os 109 pilotos pré-selecionados, oriundos de 36 países, decorrerá no circuito de Guadix, na província espanhola da Andaluzia, entre terça e quintafeira. As jovens promessas do motociclismo mundial de velocidade em pista, entre as quais três portugueses, tentarão chegar às opções finais do júri do certame, que se ficarão pelos 12 participantes. Ou seja, Portugal terá em Guadix outros dois representantes: Dinis Borges e Rafael Damásio.

Os escolhidos integrarão o lote de 25 nomes que em 2020 alinharão, pela 14.ª temporada, nas corridas para jovens pilotos com mais exposição mediática a nível mundial, uma vez que fazem parte do programa oficial de vários grandes prémios de Moto GP que se realizam na Europa.

Cada um dos jovens participantes disporá de uma moto de 250 centímetros cúbicos preparada de acordo com os regulamentos técnicos da categoria de PréMoto 3. Serão divididos por sete grupos e num dos primeiros dois dias (hoje ou amanhã) serão observados pelo júri em duas sessões de 15 minutos, uma de manhã e outra à tarde.

No último dia dos trabalhos de seleção, na quinta-feira, já só voltarão a rodar aqueles que passarem as exigências da primeira triagem, o que aconteceu com "Kiko" Maria no ano passado. Os eleitos para a última fase do processo de seleção repetirão uma sessão de observação matinal e outra vespertina, ficando-se a conhecer o veredicto final dos jurados ao fim do dia. Serão, então, oficialmente designados entre 10 e 12 pilotos para se estrearem na próxima edição daquele que é considerado o principal viveiro das equipas do Campeonato do Mundo de Moto 3.