Piloto gaiense vai estrear-se no Le Mans Series e aponta à conquista do título

Guilherme Oliveira, figura da nova geração do automobilismo luso, vai correr ao volante de um protótipo Ligier JSP 320, equipado com um motor com 460 cavalos de potência

A postos para um novo e mais exigente desafio na carreira motorizada, Guilherme Oliveira, piloto de Vila Nova de Gaia, vai disputar, em 2022, o European Le Mans Series (categoria LMP3), pela Inter Europol. A ambição tida, essa, está bem lá em cima.

"Tenho a equipa certa para crescer como piloto. Estamos bem alinhados quanto aos objetivos e à mentalidade [em pista]. Queremos estar na discussão pelos lugares da frente no ELMS e lutar pelo título europeu", afirmou Guilherme Oliveira, citado pelo "AutoSport", que vai fazer equipa com Nicolas Pino e com Charles Crews.

O jovem piloto gaiense assegurou, ao portal que se dedica ao universo dos motores, estar consciente da elevação da fasquia para a época de estreia, assim como confiança.

"Este objetivo é ambicioso, pois o campeonato é extremamente competitivo, tem algumas das melhores equipas e pilotos do mundo dos protótipos, mas acredito que faremos uma equipa forte e lutaremos pelos objetivos", assinalou Guilherme.

O piloto, de 17 anos, figura da nova geração do automobilismo luso, vai correr ao volante de um protótipo Ligier JSP 320, com chassis de carbono e equipado com um motor V8 5.6, que foi desenvolvido pela Nissan e tem 460 cavalos de potência.

Após uma carreira bem sucedida no karting, Guilherme Oliveira saltou, em 2021, para a Fórmula 4 espanhola - estreia em monolugares -, categoria na qual representou a equipa FA Racing by Drivex, propriedade do espanhol Fernando ALonso.