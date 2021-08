Piloto de F1 com mais ultrapassagens feitas numa época será premiado

Piloto com mais ultrapassagens será premiado no final da época

Germânico Sebastian Vettel (Aston Martin) é, por agora, o mais provável vencedor do novo galardão, já que lidera este índice de desempenho

Destinado a "premiar a bravura" ao volante, a Fórmula 1 anunciou, esta terça-feira, que vai entregar, no final da época do Campeonato do Mundo, o prémio 'Overtake Award' ao piloto que fizer mais ultrapassagens em Grandes Prémios.

"O prémio, que é o primeiro deste género, tem como objetivo premiar a bravura exibida pelos pilotos que fazem movimentos ousados em busca do sucesso", explica o comunicado publicado no site oficial da F1.

A Fórmula 1 irá utilizar, ora em diante, novos gráficos televisivos durante as transmissões das corridas para destacar potenciais ultrapassagens e mostrar quais os pilotos que mais concretizaram a ação.

O piloto germânico Sebastian Vettel (Aston Martin) é, por agora, o mais provável vencedor do novo galardão, patrocinado pela Crypto.com, empresa do ramo de comercialização de criptomoedas, já que lidera o ranking de ultrapassagens.

Todavia, restam ainda várias corridas do Campeonato do Mundo e o primeiro premiado será conhecido no fim de semana de 10 a 12 de dezembro, em Abu Dhabi, altura em que terminará a temporada de 2021 de F1.