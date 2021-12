Piloto da Williams critica FIA: "Não acredito no que acabamos de ver"

George Russell, piloto da Williams, será companheiro de equipa de Lewis Hamilton na Mercedes na próxima volta

George Russell, piloto da Williams que na próxima temporada será companheiro de equipa de Lewis Hamilton na Mercedes, não demorou a criticar a decisão da direção de prova, que numa primeira abordagem dera a indicação aos carros ultrapassados (que em pista separavam Hamilton de Verstappen) para não recuperarem a volta de atraso, mudando de ideias e acabando por juntar os dois concorrentes ao título, fazendo sair o "safety car" a uma volta do fim.

"Isto é inaceitável. O Max [Verstappen] é um piloto fantástico que teve uma temporada incrível e não tenho nada por ele nada que não seja um enorme respeito. Mas o que aconteceu é absolutamente inaceitável. Não acredito no que acabamos de ver", publicou nas redes socais.

Recorde-se que depois do safety car sair da pista e com uma volta para cumprir, Max Verstappen nunido de pneus mais eficientes, atacou Hamilton logo na curva cinco, para aquela que foi a ultrapassagem do campeonato, o primeiro para o piloto de 24 anos, filho do antigo piloto Jos Verstappen e namorado da brasileira Kelly Piquet, também ela filha do antigo campeão Nelson Piquet.