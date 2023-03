Piloto acusada de atropelar mulher e fugir: "Não tenho uma explicação lógica..."

Piloto espanhola foi acusada ter atropelado uma mulher após se ter recusado a pagar um tratamento de estética.

O "El programa de Ana Rosa" revelou esta quinta-feira que a piloto espanhola Carmen Jordá foi acusada de atropelar por duas vezes uma mulher em Pozuelo de Alarcón, uma localidade de Madrid e de fugir sem lhe prestar assistência.

De acordo com a denúncia da alegada vítima, o crime sucedeu no dia 9 de março, após a piloto se ter recusado a pagar um tratamento de estética de 300 euros, alegando ter um "acordo comercial" com a chefe.

A recusa terá levado a uma discussão dentro da clínica, com Carmen Jordá a ter decidido dirigir-se para o seu Maserati e recuar em marcha-atrás, atingindo a funcionária.

"Carmen arrancou o carro dela, meteu a mudança de marcha-atrás e acertou no meu corpo várias vezes. Eu fui ter com ela para perguntar-lhe se estava ciente da barbaridade que estava a fazer e ela respondeu: 'Se te estou a atropelar, sai daqui'", alegou a suposta vítima, em direto para o programa.

A situação não terá ficado por aqui, com a denunciante a garantir que a piloto lhe bateu uma segunda vez, antes de fugir do local com uma porta do veículo ainda aberta.

"Ela fez marcha-atrás, acertando no meu corpo. Eu sou atirada uns três ou quatro metros e caí sobre os veículos que estavam estacionados no lado oposto. Depois disto, Carmen Jordá saiu com pressa do local, circulando com a porta do copiloto aberta. A minha chefe também teve de se afastar", completou.

A funcionária contou ainda que, após o alegado atropelamento, teve de se dirigir ao hospital para receber tratamento de lesões leves, revelando estar a lidar com ansiedade desde esse incidente.

"Desde que aconteceu, sofro de ansiedade generalizada. Estou muito nervosa e tenho dificuldade em dormir, tenho um comportamento apático. Não tenho vontade de falar nem de sair à noite. Não encontro uma explicação lógica para o comportamento de Carmen Jordá", finalizou.

Até ao momento, a piloto ainda não se pronunciou publicamente sobre a denúncia.