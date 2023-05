Pierre Loubet parte direção em Amarante e abandona Rali de Portugal

Loubet, que era quinto classificado à partida para este segundo dia de prova, deu um toque nos morros de terra que ladeiam a mais longa especial do campeonato até agora e partiu a direção do seu Ford Puma

O piloto francês Pierre Loubet (Ford Puma) abandonou este sábado a 56.ª edição do Rali de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo, ao partir a direção do carro a poucos metros do final do troço de Amarante 1.

Loubet, que era quinto classificado à partida para este segundo dia de prova, deu um toque nos morros de terra que ladeiam a mais longa especial do campeonato até agora e partiu a direção do seu Ford.

O carro ficou parado em pleno troço, a quatro curvas do final, obrigando os restantes concorrentes a levantar um pouco o pé ao passarem pelo local.

Desta forma, o pelotão de carros Rally 1 (WRC) fica reduzido a seis, pois a Toyota anunciou que o britânico Elfyn Evans não voltará à prova depois do violento despiste sofrido em Mortágua, na sexta-feira.

"Depois de analisados os estragos, a equipa decidiu retirar o carro para o resto da prova", anunciou a Toyota no Twitter.

Evans poderá, assim, perder a liderança do campeonato, que partilhava com o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que optou por não participar na prova lusa.

O finlandês Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), que seguia em segundo no campeonato, com menos um ponto do que a dupla sua companheira de equipa, lidera o Rali de Portugal após 10 especiais disputadas com 45,8 segundos de avanço para o segundo, o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20).

O finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) é terceiro, a 49,1 segundos.

Este sábado, as equipas enfrentam sete troços cronometrados. O dia começou em Vieira do Minho 1, com vitória de Rovanpera, que repetiu o feito em Amarante 1.

O piloto finlandês ganhou 35 segundos a Sordo em apenas dois troços, depois de ter começado o dia com 10 segundos de vantagem.

Esta segunda jornada da prova termina com a superespecial de Lousada, ao final do dia.