Peugeot 508 entra numa nova era e já se aceitam encomendas

A prometer "elevar o prazer da condução ao patamar seguinte", o modelo totalmente renovado já foi apresentado, havendo duas versões (berlina ou SW) e três equipamentos à escolha (Allure, GT ou PSE), com preços a começar nos 45 mil euros.

A era do Peugeot 508, cuja segunda geração, lançada em Portugal em 2018, foi um sucesso (Carro do Ano 2019 e liderança nas vendas no segmento D), conheceu esta semana um novo capítulo. As encomendas para adquirir o modelo totalmente renovado já estão abertas, chegando as primeiras unidades aos concessionários nacionais em junho.

Segundo a marca, "o novo 508 assume uma postura ainda mais dinâmica e felina, enquanto exponencia a excelência da engenharia e a eficiência dos seus propulsores eletrificados híbridos plug-in, do novo 180, 225 e 360 cv, elevando, igualmente, ao patamar seguinte, o prazer de condução".

Disponível nas versões berlina, Sports Wagon (SW) e Peugeot Sport Engineered, a nova gama oferece uma dianteira inovadora, com o emblema do leão ao centro da grelha frontal, agora totalmente integrada no volume do pára-choques.

Numa nova assinatura luminosa, as três garras surgem integradas nos faróis Matrix LED e, na traseira, os novos farolins LED exibem o mesmo design interior, com indicadores de mudança de direcção deslizantes.

Um novo sistema de infotainment Peugeot i-Connect Advanced com ecrã central táctil de 10 polegadas de alta definição, navegação conectada, reconhecimento de voz em linguagem natural, conectividade sem fios e atualizações over-the-air são algumas das principais comodidades.

Não faltam vários sistemas de ajuda à condução: Night Vision (alerta para animais, peões ou ciclistas que possam estar na faixa de rodagem antes de serem iluminados pelos máximos), condução semiautónoma de Nível 2 (Cruise Control Adaptativo, com função Stop and Go e Assistente de Manutenção na faixa de rodagem), câmaras HD para assistência ao estacionamento e suspensão pilotada com três modos (Normal, Conforto e Desporto).

A nível das motorizações, sempre associadas a uma caixa automática de oito velocidades, existe a oferta híbrida plug-in com os motores de 180 cv (equipamento Allure) e de 225cv (equipamento GT), aos quais acresce um bloco diesel com 130 cv.

No topo da gama, o Peugeot Sports Engineered apresenta um motor exclusivo híbrido plug-in de 360 cv e tração integral, além de incluir algumas das tecnologias empregues no hipercarro 9X8, que compete no Campeonato do Mundo de resistência.

Por isso, não foi por acaso que as 6 Horas de Portimão, segunda prova do calendário, tenha sido a ocasião escolhida para revelar esta nova geração, que atinge uma velocidade máxima de 250 km/h, regista uma aceleração dos 0 aos 100 em 5,2 segundos, cumpre os 0 aos 1000 metros com arranque parado em 24,5 e recupera dos 80 aos 120 km/h em apenas três.

PREÇOS

Peugeot 508

Allure 1.5 BlueHDi 130 cv EAT8: 45000 euros

Allure Plug-in Hybrid 180 cv e-EAT8: 52015 euros

Allure Plug-in Hybrid 225 cv e-EAT8: 53515 euros

GT 1.5 BlueHDi 130 cv EAT8: 47000 euros

GT Plug-in Hybrid 180 cv e-EAT8: 54015 euros

GT Plug-in Hybrid 225 cv e-EAT8: 55515 euros

PSE Hybrid4 360 cv e-EAT8: 70265 euros

Peugeot 508 SW

Allure 1.5 BlueHDi 130 cv EAT8: 46600 euros

Allure Plug-in Hybrid 180 cv e-EAT8: 53615 euros

Allure Plug-in Hybrid 225 cv e-EAT8: 55115 euros

GT 1.5 BlueHDi 130 cv EAT8: 48600 euros

GT Plug-in Hybrid 180 cv e-EAT8: 55615 euros

GT Plug-in Hybrid 225 cv e-EAT8: 57115 euros

PSE Hybrid4 360 cv e-EAT8: 71865 euros