Peugeot 408: berlina ou SUV, mas assumidamente sedutor

Aposta para o topo do segmento C chega aos portugueses no início do ano, tem preços a partir de 35 800 euros e cativa pela beleza

Foi em Sitges, ao lado de Barcelona, que a Peugeot apresentou o novo 408, uma berlina alta, a conferir-lhe semelhanças com um SUV. Já está disponível para encomenda e chega aos clientes portugueses no início do próximo ano, com preços a partir de 35 800 euros para as versões a gasolina e a começar nos 44 600 para os híbridos Plug-in. O elétrico só será lançado no próximo ano e completará uma gama destinada ao segmento médio superior e que cativa pelo espaço e, em especial, a beleza.

Embora ofereça tudo o que há de mais avançado nas ajudas à condução, tenha o espaço de que uma família necessita e os motores garantam tanto um andamento que entusiasma como a poupança quando esta for a preocupação - o híbrido é a maior aposta e destaca-se pela capacidade de regeneração da bateria quando em andamento -, a verdade é que com a Peugeot estamos sobretudo a falar de sedução.

A silhueta do 408 não disfarça as semelhanças com o Citroën C5 X, seguindo a nova fórmula de sucesso de coupé/crossover, com as rodas de grandes dimensões - jantes de 20 polegadas - e uma altura ao solo superior ao habitual (18,8 centímetros, mais 5 cm do que o tradicional), mas a frente e a traseira representam a marca do leão no seu melhor. O interior é em tudo semelhante ao do Peugeot 308, mas em maiores dimensões.

Tem força e é poupado

Sendo o híbrido a aposta de futuro, foi com ele que O JOGO andou pelas estradas da Catalunha, e mais propriamente com a versão de 225 cavalos - 180 cv do motor Puretech a gasolina e 81 kW do elétrico. A caixa é automática de oito velocidades para toda a gama.

O percurso não era favorável a um híbrido, por se iniciar em auto-estrada, e o modo elétrico rendeu 40 km, embora esteja anunciado para chegar aos 60 ou 67. Em cidade, naturalmente.

O mais importante veio depois. Recuperando parte da bateria em todas as travagens e descidas - importante: convém ter sempre o botão do "modo B" acionado, mesmo que a sensação de travagem causa alguma estranheza inicial -, o 408 foi funcionando como híbrido em muitas e variadas situações até ao final do teste, mesmo indicando bateria a zero.

A média final, após 90 km, foi de 3 litros/100 km. Acima dos 1,2 a 1,3 litros anunciados, mas andou-se sempre em estrada e com a versão de 225 cavalos...

Entre as motorizações é possível escolher ainda a de gasolina, com 130 cavalos, e um híbrido menos potente, com 180 cv.

Espaço e luxo no interior

O 408 é um "fastback" destinado ao topo do segmento C, pelo que os seus clientes serão sobretudo casais, com ou sem filhos, apontando a Peugeot aos que estão na vida ativa e gostam de propostas inovadoras. O interior procura responder a todos esses requisitos.

A distância entre eixos (2,79 metros) permite usufruir de muito espaço, alargado na segunda fila de bancos (18,8 cm para as pernas), e a bagageira tem 536 litros, volume que chega aos 1611 litros com bancos rebatidos.

A última geração do Peugeot i-Cockpit, com o seu volante de pequenas dimensões e um ecrã de instrumentos digital de 10 polegadas, com tecnologia 3D na versão GT, conferem-lhe o ar de modernidade já conhecido do 308 e que as tecnologias comprovam não ser apenas aparência.

O sistema i-Connect Advanced de Peugeot, visível no ecrã de 10 polegadas personalizável e com múltiplas janelas, permite projetar a imagem do smartphone e ligar dois ao mesmo tempo por Bluetooth.

Nas ajudas à condução, ao cruise control adaptativo com Stop&Go, travagem automática de emergência, assistente de manutenção na faixa de rodagem, alerta de atenção do condutor e reconhecimento de sinais de trânsito juntam-se os mais recentes sistema de visão noturna, que deteta peões ou animais em condições de fraca visibilidade, e um alerta de tráfego traseiro quando se faz marcha-atrás, além das câmaras de 360 graus para o estacionamento.

O futuro elétrico

O Peugeot 408 elétrico chegará no próximo ano e será mais um passo numa política assumida pelo construtor francês, que em 2025 terá propostas eletrificadas em toda a gama e a partir de 2030 apenas veículos eletrificados.

Por enquanto, os Plug-in disponíveis são o sinal dessa estratégia, tendo tempos de carregamento que vão das 7h05 em tomada caseira normal até às 1h40 na mais rápida.

Preços

Allure 1.2 PureTech 130 cv: €35 800

Allure Pack 1.2 PureTech 130 cv: €37 450

GT 1.2 PureTech 130 cv: €40 250

Allure Plug-in Hybrid 180 cv: €44 600

Allure Pack Plug-in Hybrid 180 cv: €45 850

Allure Pack Plug-in Hybrid 225 cv:€47 350

GT Plug-in Hybrid 180 cv: €48 650

GT Plug-in Hybrid 225 cv: €50 150