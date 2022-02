Peugeot 308 Hybrid: o leão escondido

A dúvida é cada vez mais atual: comprar gasolina, diesel, híbrido ou elétrico?

A dúvida é cada vez mais atual: comprar gasolina, diesel, híbrido ou elétrico? No caso do Peugeot 308, o elétrico só surgirá no próximo ano (e com autonomia de 400 km), mas para as restantes motorizações a resposta foi simplificada: mais do que o "tipo de utilização", depende da potência que o cliente pretende. Embora a diferença de preço ronde os 10 mil euros para o motor a gasolina (ou uns seis mil o gasóleo), o salto é de 130 para 180 ou 225 cavalos. Os híbridos plug-in, embora semelhantes na aparência, têm verdadeiros leões sob o capot, e nem sequer são a versão desportiva, pois está previsto um PSE com mais de 300 cavalos.

O híbrido, e em especial na versão testada, a de 225 cavalos, oferece dois mundos ao cliente. Em modo elétrico ou híbrido garante viagens calmas e com consumos muitos baixos (os 1,2 litros/100 km em modo híbrido são reais); os 60 km de autonomia anunciados nem sempre são atingidos, mas mesmo com a bateria a zeros a condução em modo híbrido permite poupar na gasolina, pois é possível ganhar na regeneração das travagens uma ajuda elétrica para os arranques. O modo desportivo "solta" os 225 cavalos, que se fazem acompanhar de um rugido animador e garantem acelerações fortes e saudáveis, pois o 308 agarra-se muito bem ao asfalto.

A escolha, afinal, é fácil: se pretende uns momentos emotivos, alternando-os com dois dias casa-escritório de consumos baixos (ao terceiro precisa de um carregamento), e tem os 41 850 euros para o GT Hybrid 225, é uma boa opção. Caso contrário, as versões GT a gasolina e diesel custam 31000 e 34400, respetivamente, tendo ambas 130 cavalos.

No 308, e indo além dos motores, encontra uma versão mais avançado do iCockpit, mais simples e atraente, com o pequeno volante a encaixar ainda melhor abaixo do ecrã de instrumentos digital de 10 polegadas e a possuir botões bastante mais simples para o cruise control. Aquele que foi eleito "automóvel urbano do ano" no "Women"s World Car of the Year" - votação de 56 juradas, de 40 países - é muito intuitivo, passou a ter um simples botão com as escolhas da caixa de velocidades automática e as facilidades surgem de segredos como o grande emblema Peugeot que se destaca na grelha frontal. É nessa cabeça de leão que está instalado o radar que orienta os auxiliares de condução, como o regulador de velocidade adaptativo (permite condução autónoma de nível 2) e a travagem de emergência, detetando peões e ciclistas de dia e noite. Também nos indicou um veado em pleno centro do Porto, mas provavelmente seria um cão com orelhas grandes!