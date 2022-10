Fórmula 1: Perez vence em Singapura, mas pode perder na secretaria

Mexicano foi o primeiro a cortar a linha de meta, à frente dos dois Ferrari. Líder Verstappen foi apenas sétimo

Sergio Perez venceu o Grande Prémio de Singapura, batendo Charles Leclerc, mas pode vir a perder a corrida do Mundial de Fórmula 1.

A Ferrari, via rádio, informou Charles Leclerc no final da prova de que ainda era possível que Pérez venha a ser penalizado em 10 segundos (duas penalizações de cinco segundos) devido às infrações no momento do safety car.

o piloto mexicano da Red Bull venceu e adiou a conquista do título por parte do companheiro de equipa, Max Verstappen (Red Bull), que foi sétimo.

Pérez, que saltou para a liderança logo no arranque, cortou a meta com 7,595 segundos de vantagem sobre o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi segundo, e 15,305 segundos sobre Carlos Sainz (Ferrari), terceiro, enquanto Max Verstappen foi apenas sétimo.

Com estes resultados, Verstappen mantém a liderança, com 104 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Charles Leclerc, e pode festejar o bicampeonato dentro de uma semana, no Japão.