Perez toca em Raikonnen e perde um lugar

Sergio Pere ficou a saber esta semana que deixará a Racing Point (futura Aston Martin) no final da época de 2020

Um toque no Alfa Romeo de Kimoi Raikkonen no decorrer da segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio da Toscania, valeu a Sergio Perez (Racing Point) ser penalizado em um lugar na grelha de partida de domingo.



Ao sair das boxes em Mugello, esta sexta-feira, Sergio Perez colidiu com Kimi e foi considerado culpado pelos comissários. O mexicano, que sairá do Racing Point no final da época e será substituído por Sebastian Vettel, foi por isso penalizado por um lugar na grelha